A Uber está a preparar uma nova funcionalidade que baixa o preço da corrida se o utilizador estiver disposto a andar uns metros para pontos estratégicos.

A partilha de boleias com mais viajantes permitiu à Uber começar a oferecer corridas com preços muito mais baixos em relação aos outros serviços da plataforma. O UberPOOL, que chegou a Portugal em novembro do ano passado, é uma das opções mais populares porque pode representar uma redução de 50% em relação a uma corrida em UberX. E se fosse possível reduzir ainda mais este preço? E se uma viagem num Uber custar o mesmo que um bilhete de metro?

