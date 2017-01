Pub

Operação simultânea de militares e civis fará cair indemnização. Decisão será tomada após memorando com Estado

A entrada da aviação civil no Montijo deverá exigir um recondicionamento de dispositivos militares na área de Lisboa, mas não implica uma desativação das operações da Força Aérea naquele espaço. O local e a forma como a passagem vai ser feita será definida só após a assinatura do memorando de entendimento entre o governo e a gestora aeroportuária, mas deverá conseguir evitar o pagamento de uma indemnização milionária, que o Expresso chegou a colocar nos 400 milhões de euros.

"Para o governo é muito claro que este projeto nunca poderá pôr em causa a operacionalidade da Força Aérea. Não faz sentido falar em alternativa, ou indemnização, na medida em tudo será feito para que a sua operacionalidade se mantenha", explica fonte ligada ao processo. É, mesmo assim, expectável que seja acordado um número que permita colmatar encargos que a alteração possa causar. Não é certo se este valor sairá do Orçamento do Estado ou se a gestora aeroportuária, que assumirá os custos da transformação do terminal, também será chamada a pagar.

Fontes conhecedoras do processo admitem que terá de ser encontrado um consenso entre o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e o Ministério da Defesa, ainda que dificilmente saia um cheque maior do que o do valor da própria infraestrutura - neste momento a base não está preparada para receber e encaminhar os visitantes e exige, pelo menos, a colocação de uma estrutura prefabricada idêntica à que já existe em Lisboa e atualmente serve de Terminal 2.

A decisão, no entanto, não deverá ser tomada para já, ficando na mão da ANA e dos militares, após a assinatura do memorando, o desenho que resultará na coexistência de ambas as funções da atual Base Aérea n.oº 6.

O grupo de trabalho que envolve elementos do governo, da Força Aérea, da ANA e da NAV analisou um documento em que se pede mais à Força Aérea. O estudo da Eurocontrol, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, mostra que o facto de o Montijo conseguir operar em simultâneo com a pista principal da Portela é a grande vantagem do novo aeroporto. Mas sugere a utilização de parte do espaço aéreo dos militares para permitir um crescimento do tráfego em "segurança e operação simultânea" com a pista 3/21, a principal do Humberto Delgado.

Em causa está a cedência de frações de espaço que atualmente estão sob gestão e utilização militar, tanto em Sintra como em Monte Real. "A redução das áreas restritas e de perigo permite uma maior sequência de chegadas e encurtar o tempo de espera nas partidas, aumentando o número de movimentos de pista", explicam os especialistas em navegação no documento, acrescentando que "a redução do tempo de espera na aterragem (com menor ocupação da pista) é essencial para que se aumente o número de chegadas e de movimentos".