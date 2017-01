Pub

A economia do mar está mais dinâmica, tendo iniciado em 2015 uma recuperação acelerada. A construção naval é apenas um dos segmentos em alta

O volume da construção naval aumentou 167,5% em 2015 face ao ano anterior, havendo um incremente de 25,4% no segmento específico da manutenção e reparação. Este e outros valores são revelados pela sétima edição do Leme - Barómetro PwC da Economia do Mar, documento que será apresentado esta terça-feira ao público. "Quase todos os indicadores relativos à economia do mar, apurados pela PwC desde 2008, melhoraram entre 2014 e 2015", sublinha Miguel Marques, partner da consultora.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia