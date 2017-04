Pub

No total, serão apresentados quatro novos modelos elétricos, todos eles com a marca I.D.

A alemã Volkswagen está a preparar-se para concorrer diretamente com a americana Tesla, nos próximos anos, no mercado dos carros elétricos com preços mais acessíveis para os consumidores, com a Audi a estrear em 2019 um crossover totalmente alimentado por baterias elétricas, noticiou hoje a Bloomberg.

