Até agora, a Volkswagen já pagou perto de 21 mil milhões de dólares em processos relacionados com a fraude de emissões em carros a gasóleo

A Volkswagen foi declarada esta sexta-feira culpada de enganar as autoridades norte-americanas, ao utilizar software para enganar as emissões em cerca de 600 mil automóveis a gasóleo naquele país. Em causa estão os crimes de conspiração, obstrução de justiça e crime de importação, segundo a decisão tomada pelo tribunal de Detroit esta sexta-feira e citada pela Associated Press.

