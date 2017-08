Pub

Portugal importou 2457 mil litros de vodka em 2016. Mas as empresas polacas não consideram o mercado atrativo.

As garrafas vazias alinham-se nas linhas de produção. Lá fora o calor aperta, mas dentro do amplo edifício da fábrica da Sobieski, em Starogard, na Polónia, está uma temperatura agradável, por entre os equipamentos e os vários tapetes rolantes que fazem circular os recipientes, de vários tamanhos e formas. Esperam a descida de uma das bebidas espirituosas mais famosas do mundo: a vodka. "Temos sete linhas de produção. Nem sempre estão todas a funcionar, depende da época. Nesta linha, mais pequena, conseguimos encher 9000 garrafas por hora. Naquela ali, que já é maior, vamos até às 80 mil.", explica-nos Jakub Talaska, manager da Sobieski.

