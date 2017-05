Pub

Assinantes estão a receber mensagem indicando que "o serviço Easy Roaming será descontinuado"

As tarifas de 'roaming' na União Europeia vão acabar no próximo dia 15 de junho, passando as chamadas, sms e dados a serem taxados de acordo com o tarifário nacional do utilizador. Com esta decisão comunitária, chegam ao fim os programas das operadoras para as telecomunicações realizadas nos países abrangidos.

A eliminação das taxas de roaming aplica-se aos países da União Europeia, à Islândia, ao Liechtenstein e à Noruega.

Segundo mensagem enviada pela Vodafone aos seus clientes esta quarta-feira, os utilizadores que viagem para um desses países terão as suas chamadas taxadas "de acordo com o seu tarifário para outras redes nacionais e os dados serão taxados de acordo com as condições do seu tarifário em Portugal".

Estas regras deverão ser aplicadas por todas as operadoras.

O fim das taxas de 'roaming' implica, naturalmente, o fim dos pacotes para as chamadas nos países abrangidos, como o Easy Roaming da Vodafone ou outros equivalentes.