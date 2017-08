Pub

O investimento captado através dos vistos 'gold' subiu 14,8% nos primeiros sete meses do ano, face a igual período de 2016, para 656 milhões de euros, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em julho, o investimento resultante da Autorização de Residência para a Atividade de Investimento (ARI), também conhecido como vistos 'gold', atingiu os 59.779.968,88 euros, uma descida de 2,8% face a igual mês do ano passado (61.552.086 euros) e um aumento de 52% face a junho (39.250.091,91 euros).

Do montante captado em julho, a maioria continua a corresponder à aquisição de imóveis (57.760.317,22 euros), enquanto o critério de transferência de capital ascendeu a 2.019.651,66 euros.

No mês passado, foram atribuídos 98 vistos 'dourados', dos quais 96 pela compra de bens imóveis e dois pelo requisito de transferência de capital.

Dos 98 vistos atribuídos por compra de bens imóveis, foram concedidos em julho mais oito ARI para reabilitação urbana, no âmbito das novas regras de concessão que estão em vigor desde setembro de 2015.

Até final de julho tinham sido atribuídos 53 vistos 'dourados' para reabilitação urbana, sendo que o primeiro do género foi concedido há exatamente um ano (julho de 2016).

Nos primeiros sete meses do ano, o investimento angariado atingiu os 656.226.116,72 euros, mais 14,8% do que os 571.511.345,63 euros registados em igual período de 2016.

Em termos acumulados - desde que este tipo de instrumento, que visa a captação de investimentos para Portugal, começou a ser atribuído, em 08 de outubro de 2012 até julho último -, o investimento ascendeu a 3.223.403.061,34 euros. Deste montante, 311.956.342,61 euros foram captados por via da transferência de capital e 2.911.446.718,73 euros mediante o critério da compra de bens imóveis.

Desde a criação deste instrumento foram atribuídos 5.243 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016 e 1.041 este ano.

Em termos acumulados, até junho foram concedidos 4.849 vistos pelo requisito da aquisição de bens imóveis, 288 por transferência de capital e oito pela criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho.

A China lidera a lista de ARI atribuídas (3.472 até julho), seguida do Brasil (432), África do Sul (201), Rússia (179) e Líbano (103).

As novas regras para a obtenção de vistos 'gold', que alargaram os critérios de investimento para cidadãos fora da União Europeia a áreas como reabilitação urbana e ciência, entre outras, entraram em vigor em 03 de setembro de 2015.

Desde 2013 foram atribuídas 8.434 autorizações de residência a familiares reagrupados: 576 em 2013, 2.395 em 2014, 1.322 em 2015, 2.344 em 2016 e 2.000 em 2017.