Pub

Na nova loja estarão disponíveis as coleções emblemáticas da marca Vista Alegre bem como toda a gama de produtos

A capital timorense terá a partir do início deste ano a primeira loja da portuguesa Vista Alegre, no que representa a primeira abertura da marca de porcelanas no sudeste asiático, confirmou à Lusa uma responsável do projeto.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia