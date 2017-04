Pub

Grupo nascido na Trofa há 46 anos tem unidades de produção em todo o Mundo e está a contratar para Portugal.

Com quase meio século de experiência e a capacidade de inovar da segunda geração na liderança, a Metalogalva e a Brasmar - as duas empresas alojadas no Vigent Group - preparam-se para crescer 30% nos próximos três anos e estão a recrutar mais de uma centena de pessoas para cumprir os respetivos planos de expansão.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia