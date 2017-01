Pub

Relatório da OCDE sobre reformas laborais em Portugal traz várias recomendações, Ministro diz que vai te-las em conta, mas quem decide é o governo.

O ministro do Trabalho afirmou hoje que o Governo vai seguir as indicações da OCDE sobre o mercado de trabalho, mas avisou que esta "não é nenhuma instituição sagrada" e que a última palavra é do executivo.

