Apesar da subida das vendas em regiões como a Europa, América do Norte e América Latina, a quebra na Ásia ditou perdas para o grupo VW

As vendas mundiais do grupo Volkswagen recuaram 0,5% no primeiro trimestre de 2017. O grupo alemão vendeu 2,49 milhões de carros entre janeiro e março, apesar da subida das vendas em regiões como a Europa, América do Norte e América Latina. A culpa foi dos resultados na região asiática.

