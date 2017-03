Pub

Pavilhão do Conhecimento ajuda valor a subir e a ultrapassar o montante registado antes do início da crise.

As vendas da Estamo, empresa do grupo Parpública que gere o património do Estado, renderam 108,2 milhões de euros em 2016, superando pela primeira vez os valores observados antes da crise. Para chegar aquele valor, que representa uma acréscimo de 10% face a 2015, foram alienados 24 imóveis, incluindo chalet Faial (em Cascais) e o edifício onde funciona o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça. Mas a transação que mais contribuiu para aquele resultado foi a que envolveu o Pavilhão do Conhecimento.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia