Pub

Dezembro foi segundo melhor mês do ano antes de nova subida de impostos. ACAP prevê crescimento menor em 2017

No último mês de 2016 voltaram a vender-se mais carros em Portugal. Ao todo, o mercado subiu 15,8% no ano passado, para as 247 343 unidades, mas ainda está abaixo dos níveis pré-crise, de 2010, quando foram registados 272 754 veículos, segundo os dados ontem divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Foi o terceiro ano em que o crescimento do mercado perdeu gás.

A Renault voltou a ser a marca mais vendida em Portugal, tendo crescido 26,5% em 2016 para as 25.861 unidades. A quota de mercado subiu dos 11,45% para os 12,47%; um em cada oito carros ligeiros comprados em Portugal era da marca francesa.

A Peugeot fechou o ano no segundo lugar, por troca com a Volkswagen. A marca do grupo PSA vendeu 19 864 veículos, crescendo 19,9%. A marca alemã estagnou em 2016, tendo registado 17 031 automóveis, uma melhoria de apenas 0,8%.

No segmento premium (carros de gama superior), a Mercedes voltou a ficar à frente da BMW pelo segundo ano consecutivo: 15 308 e 14 261 carros, respetivamente no quarto e no quinto lugar da tabela.

No último mês de 2016, antes de novo aumento de impostos, registou-se uma aceleração das vendas, que cresceram 29,4% nos carros ligeiros. Só em março, na véspera de aumento de impostos, as vendas cresceram mais. "Houve várias marcas a fazer campanhas. O aumento de 3% do imposto sobre veículos [ISV] é residual mas tem impacto", justifica ao DN/Dinheiro Vivo o secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro. A "melhoria dos indicadores económicos" também explica a forte subida nas vendas no último mês de 2016. Renault, com 2492 unidades, e Peugeot, com 1774 veículos, mantiveram os dois primeiros lugares; o terceiro foi para a Nissan, em vez da VW, habitual ocupante desta posição.

Para este ano, prevê-se uma subida, mas menor do que a registada no ano passado. "2016 foi um ano de consolidação. Para 2017 prevemos um crescimento do mercado abaixo dos dois dígitos", antecipa Hélder Pedro ao DN/Dinheiro Vivo.