Pub

Com um crescimento de 16,5% das vendas, a Peugeot Portugal tornou-se a filial europeia com melhor desempenho, a seguir à casa-mãe.

A Peugeot registou, em 2016, um crescimento de 16,5% do volume de vendas relativamente ao último ano, o que permitiu à fabricante automóvel francesa ascender ao segundo lugar do mercado automóvel português, com 25.482 veículos vendidos. Graças aos resultados conseguidos em 2016, a Peugeot Portugal tornou-se a filial da Europa com melhor desempenho, a seguir à casa-mãe.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia