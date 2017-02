Pub

O volume de vendas do comércio de retalho aumentou 1,8% na zona euro e 2,8% na União Europeia em 2016, face ao anterior, segundo o Eurostat.

O volume de vendas do comércio de retalho aumentou 1,8% na zona euro e 2,8% na União Europeia (UE) no acumulado do ano de 2016, face ao anterior, segundo o Eurostat.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia