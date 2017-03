Pub

Comunidade portuguesa na África do Sul critica saída da CGD do país algo que, acusa, só prova que Portugal só se interessa com remessas dos emigrantes

A comunidade portuguesa na África do Sul está preocupada com a venda pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) do banco que tem naquele país africano e considera que revela o interesse de Portugal somente nas remessas dos emigrantes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia