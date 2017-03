Pub

O antigo administrador CGD considerou que as tentativas para descredibilizar as anteriores equipas de gestão são propaganda política

O antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara considerou hoje que as tentativas que têm sido feitas para descredibilizar as anteriores equipas de gestão do banco e as práticas de crédito seguidas são propaganda política.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia