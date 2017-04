Pub

A Vida do Dinheiro viajou até Nova Iorque para falar de energia e entrevistar o gestor que está há 11 anos à frente da EDP

Energia sustentável e para todos. Este foi o mote do fórum que se realizou nesta semana em Nova Iorque com líderes mundiais e o alto patrocínio das Nações Unidas e do Banco Mundial. A Vida do Dinheiro entrevistou o gestor que está há 11 anos à frente da EDP. Já foi ministro, mas foi sobretudo a gerir grandes empresas que fez carreira. António Mexia, recém-nomeado chairman do SE For All, organização cujo objetivo é levar energia sustentável e acessível a todos, revela as tendências e a estratégia que vão marcar o futuro da energia e da EDP e responde às críticas do PS, do BE e de Mira Amaral.

