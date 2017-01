Pub

Novas regras entram hoje em vigor a aplicam-se a um 26 tipo de imóveis, desde barragens a pavilhões multiúsos e moinhos.

Em abril de 2013, o Supremo Tribunal de Administrativo deu razão aos proprietários da Praça de Touros de Albufeira que reclamavam que a avaliação do imóvel, para efeitos do IMI, não tinha sido realizada corretamente. Resultado: o valor patrimonial deste recinto baixou de 2,57 milhões para cerca de 1,3 milhões de euros. Daqui em diante, este tipo de contendas entre o fisco e os contribuintes será mais raro já que ontem foi publicada a lista de 26 tipo de imóveis que, a partir de agora, terão sempre de ser avaliados à luz do custo de construção adicionado do preço do terreno e não da fórmula geral de avaliação - usada nas casas.

