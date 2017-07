Pub

O Google Street View oferece uma visita guiada em 360º pela maior estrutura espacial da história, a Estação Espacial Internacional

A Estação Espacial Internacional (ISS) gira sobre o nosso planeta a 400 quilómetros de altura, há 16 anos. Desde então, por um curto período de tempo, tornou-se a casa de algumas pessoas que para lá se deslocam com o objetivo de investigar aspetos tão diversos como: a reação do corpo humano à microgravidade, o estudo dos ciclones ou o monitoramento do desperdício dos nossos oceanos. A complexa estrutura completa uma volta à Terra a cada 90 minutos com uma velocidade de 7,7 quilómetros por segundo, ou seja, 27 mil quilómetros numa hora. Subir a bordo não é uma tarefa fácil, adianta o jornal El País.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia