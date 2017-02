Pub

Novo serviço tanto vai permitir comprar o passe mensal como pagar os bilhetes de bordo

A partir desta quarta-feira, pode começar a trocar o cartão com o passe dos transportes em Lisboa por uma aplicação para smartphone. Com a aplicação Via Verde Transportes, os utentes do metro, autocarro e barco vão poder comprar o passe mensal ou o bilhete sem ter ir às máquinas.

