Prémios dos Euromilhões ou os juros dos depósitos são exemplos de alguns rendimentos que não têm de ser declarados no IRS.

A época de entrega de declarações de IRS, relativa aos rendimentos de 2016, já começou. E muitos contribuintes deparam-se com algumas dúvidas sobre o preenchimento das suas declarações. Uma das dúvidas comuns prende-se com os rendimentos que têm de ser declarados. Muitas pessoas desconhecem mas nem tudo aquilo que elas ganharam no ano passado tem de ser declarado no IRS. Aqui ficam alguns exemplos.

