Pub

Comissão de Orçamento solicita à unidade técnica estudo sobre razões para subida da receita com combustíveis

Os deputados da comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) vão pedir aos serviços da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) um estudo sobre o aumento da receita com o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) em 2016. O estudo, proposto por Duarte Pacheco, deputado do PSD, na reunião do passado dia 8, avançou com os votos favoráveis do CDS e dos sociais-democratas e com a abstenção dos socialistas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia