Pub

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental aponta para um défice de 2,6% do Produto Interno Bruto em 2016, se forem excluídas as medidas extraordinárias.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) aponta para "um défice em torno do limite definido" para 2016, que estimou ser de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) se forem excluídas as medidas extraordinárias.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia