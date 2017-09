Pub

Acordo vai permitir à universidade nortenha investir na criação do primeiro campus ecologicamente sustentável do país.

Um acordo de parceria celebrado esta quarta-feira, 6 de setembro, entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Banco Santander Totta, vai estender o mecenato universitário deste banco àquela instituição de ensino superior nortenha. Apoio social a estudantes, intercâmbio com universidades estrangeiras, fomento da inovação e incentivos à criação daquele que será o primeiro campus ecológico do país, são algumas das áreas em que as duas entidades vão trabalhar em conjunto.

