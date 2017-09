Pub

Associação Portuguesa de Imprensa vai analisar as ações passíveis de assegurarem que os créditos dos editores são devolvidos

Há mais de 60 dias que as editoras representadas pela Urbanos Press /Distrinews II não recebem os pagamentos obtidos com as vendas das publicações em banca. A denúncia é feita pela Associação Portuguesa de Imprensa num documento a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

