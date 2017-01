Pub

A consultora de marketing analytics, lançada há um ano, acaba de entrar no mercado internacional

Com vinte anos de experiência a trabalhar juntos numa multinacional, em marketing analytics, Luís Rebelo, Margarida Osório e Sofia Seno perceberam que tinham entre si competências complementares. Decidiram juntar-se, abandonar a segurança de um emprego fixo e lançar o seu próprio projeto. Foi assim que, há cerca de um ano, nasceu a Upping - uma consultora que ensina as instituições a olhar para os seus dados com olhos de ver, de forma a extrair conhecimento que possa ser útil em decisões estratégicas. Conhecimento aqui é mesmo a palavra-chave. "Não vendemos um produto, vendemos um serviço. Ou melhor, na verdade fornecemos conhecimento, assente na informação que a própria empresa já dispõe, mas que nunca soube analisar", explica Luís Rebelo.

