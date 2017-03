Pub

O programa inclui 30 horas de formação intensiva e irá decorrer entre meados de abril e final de maio

A Startup Lisboa vai contar, a partir de abril, com um programa de aceleração para ajudar os fazedores a dar os primeiros passos no empreendedorismo. Já estão abertas as inscrições para o Upframe, programa criado por Malik Piara e Henrique Fialho, e que vai contar com o apoio de mentores do Spotify, Tesla, Seedrs e Talkdesk.

