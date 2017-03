Pub

A Universidade Estadual do Ceará, na cidade brasileira de Fortaleza, deu o primeiro passo para a sua independência energética na realização de pequenas tarefas. Para isso, criou uma árvore solar, que vai ser usada para recarregar as 10 bicicletas elétricas usadas pela equipa de segurança do campus universitário. A árvore solar consiste num conjunto de [...]

A Universidade Estadual do Ceará, na cidade brasileira de Fortaleza, deu o primeiro passo para a sua independência energética na realização de pequenas tarefas. Para isso, criou uma árvore solar, que vai ser usada para recarregar as 10 bicicletas elétricas usadas pela equipa de segurança do campus universitário. A árvore solar consiste num conjunto de [...]

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia