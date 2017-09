Pub

Multinacionais já estão a atrair quadros com maior formação. Mas cenário não deverá alterar-se nos próximos anos

No ano passado, mais de um quarto dos estrangeiros a trabalhar em Portugal tinham profissões não qualificadas. Num mercado laboral composto por 103 mil trabalhadores sem cidadania portuguesa - 2,2% do emprego em Portugal -, o número de indiferenciados já tocava perto das 30 mil pessoas. Face a 2015, verificou-se "um ligeiro crescimento dos trabalhadores estrangeiros classificados como "trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança" e "trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices" (1,7% e 1,3%)". Mas formações em ciência e ou atividades intelectuais só valem 8,9% desta força de trabalho estrangeira, e caiu ligeiramente no ano passado, mostra o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho.

