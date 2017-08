Pub

Foi secretário de Estado da Segurança Social e da Energia, foi ministro da Saúde, liderou a Efacec e o Conselho Económico e Social.

Tem 73 anos e uma carreira feita no setor público e privado. Liderou grandes empresas, como a CUF e a Efacec. Mas foi como ministro da Saúde, no governo de Durão Barroso, que saltou para as páginas dos jornais. Foi secretário de Estado da Segurança Social e da Energia, nos governos de Cavaco Silva. Mais recentemente, liderou o Conselho Económico e Social e hoje é presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE), entidade que pretende ser porta-voz dos gestores e que vai realizar o primeiro congresso, em Novembro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia