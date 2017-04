Pub

Preço obtido ficou abaixo do limiar mínimo previsto. Casa de leilões calculava que o carro fosse vendido por um máximo de 350 mil dólares.

A casa de leilões esperava obter pelo menos 350 mil dólares com o leilão com o Ferrari F430 F1 Coupe que tinha sido propriedade do presidente Donald Trump, mas as licitações para o modelo de 2007 da marca italiana pararam nos 240 mil dólares. Menos 10 mil do que a estimativa de venda mais baixa, na casa dos 250 mil dólares, noticiou a Bloomberg.

