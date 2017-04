Pub

Membros da comissão executiva vão receber "excepcionalmente" 50% do valor em dinheiro devido à redução "muito considerável da liquidez das ações.

O presidente da comissão executiva do BPI, Fernando Ulrich vai receber 465.465 euros de remuneração variável relativa ao exercício de 2016, de acordo com a informação enviada pelo banco ao regulador a propósito da assembleia geral do dia 26.

