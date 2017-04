Pub

Saídas no banco vão continuar a ser feitas por rescisões amigáveis ou reformas antecipadas.

O ainda presidente do BPI e futuro presidente do conselho de administração, Fernando Ulrich, garantiu esta quinta-feira que as reduções de pessoal no banco nunca foram feitas através de despedimentos e que os mecanismos utilizados foram sempre reformas antecipadas ou rescisão amigável.

