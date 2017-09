Pub

UE vai financiar novo Campus da Nova, colado à praia de Carcavelos, e com "ginásio, bosque, pomar, praça, e espaços para a realização de eventos."

A União Europeia e a Nova School of Business and Economics (Nova SBSE) assinalam esta sexta-feira o apoio que os europeus vão dar para a conceção e construção do novo campus desta universidade, colado à praia de Carcavelos. Carlos Moedas, comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, não faltará ao evento.

