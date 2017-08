Pub

Empresa norte-americana comprou mais de mil veículos com defeito mesmo depois da ordem de reparação dada pela marca destes automóveis

Os motoristas da Uber realizaram viagens com carros com risco de incêndio alugados pela empresa norte-americana em Singapura. A plataforma de transportes terá adquirido a vários importadores mais de mil veículos Honda com defeito naquele país mesmo depois de a marca ter ordenado a recolha dos automóveis, em abril de 2016. Um destes veículos ter-se-á mesmo incendiado em janeiro de 2017, adiantou na quinta-feira o The Wall Street Journal.

