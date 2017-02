Pub

Uber procura político português com pelo menos cinco anos de experiência na alta-roda político-partidária para influenciar Parlamento

A plataforma de promoção do transporte de passageiros a baixo custo, Uber, procura um político português com pelo menos cinco anos de experiência na alta-roda político-partidária e legislativa para aumentar o seu poder de influência no país. A notícia é avançada pelo "Sol".

