Pub

Em relação a uma possível vinda para Portugal, fonte oficial da Uber adianta que, para já, não há planos de expansão além dos EUA

A Uber apresentou esta semana o Uber Freight, o primeiro serviço da empresa norte-americana para transporte de mercadorias. A aplicação é semelhante à utilizada para o transporte de passageiros e pretende acabar com as horas de negociações nas empresas deste segmento. A ideia é ligar as empresas de transportes com as mercadorias para enviar.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia