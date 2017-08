Pub

A empresa vai dar aos utilizadores a opção de serem apenas monitorizados enquanto estiverem ativos na aplicação

A Uber vai remover do seu serviço uma funcionalidade que permite a monitorização dos passageiros até cinco minutos após a viagem ter terminado, avança a Reuters. Este recurso gerou bastante polémica no estrangeiro quando foi lançado em novembro do ano passado.

