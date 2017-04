Pub

A Uber anunciou esta terça-feira em Dallas o seu plano para os táxis voadores. Testes arrancam já em 2020

A Uber Technologies espera conseguir arrancar com os primeiros testes dos táxis voadores, com carros que descolam e aterram verticalmente em 2020. Depois de grande expectativa, a empresa avançou com alguns detalhes do novo projeto em que terá como parceiros fabricantes de aeronaves, incluindo a Embraer, e também empresas que operam no ramo imobiliário. A ChargePoint Inc está também nesta parceria, cabendo-lhe a criação de uma rede de pontos de carregamento elétrico.

