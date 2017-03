Pub

Setores do têxtil e design registaram aumentos na ordem dos 20% no volume de negócios

O crescimento do setor turístico no Porto está a repercutir-se no setor têxtil e "design" de moda, assumem vários estilistas com lojas na cidade que nos últimos anos registaram aumentos na ordem dos 20% no volume de negócios.

