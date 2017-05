Pub

Gastronomia e compras são atividades mais procuradas. Estadia média aumentou para quase sete noites. Maioria escolhe hotéis e usa low-cost.

Os turistas que visitaram o Porto e Norte de Portugal durante o último inverno gastaram mais 30% do que no período homólogo do ano passado, isto é, em vez de 745 euros passaram a gastar 967 euros na estadia, que também aumentou para quase sete noites. A maioria pernoita no Grande Porto, em hotéis, e não vai embora sem experimentar a gastronomia.

