Índice de confiança dos empresários do turismo está no nível mais alto desde 2010, salvo valor ligeiramente mais elevado em setembro de 2016.

Os empresários do turismo estão convictos de que os resultados do setor, em 2017, vão ser ainda melhores do que em 2016. 72% acreditam que o ano será melhor do que o anterior e 4% apostam em resultados "muito melhores" do que em 2016.

