Segunda edição da Tourism Innovation Competition destaca em 2017 soluções que melhoram experiência de visita de monumentos e museus

Já são conhecidos os três projetos finalistas da segundo edição do Tourism Innovation Competition. O vencedor será financiado, até 100 mil euros, pela sociedade de capital de risco pública Portugal Ventures e será conhecido na quinta-feira, 23 de março, no final da conferência organizada em conjunto pelo The Lisbon MBA e Turismo de Portugal.

