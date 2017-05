Pub

O alerta vem de Londres, mas faz eco em qualquer país: o número de fraudes no turismo está a aumentar, e o cuidado é redobrado

A Associação de Agências de Viagens Britânica (ABTA) e a Polícia de Londres deixam o alerta: estão a aumentar as burlas relacionadas com reservas online de viagens. Entre bilhetes de avião falsos, estadias reservadas mas não gozadas e timeshares fraudulentos, as duas organizações, a que se junta ainda a Get Safe Online, estimam que a perda dos londrinos tenha rondado os 7,2 milhões de libras em 2016 (8,4 milhões de euros).

