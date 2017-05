Pub

Kiev espera gerar receitas na ordem dos 20 milhões de euros com o aumento do turismo

Kiev acolhe esta terça-feira a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. A 62.ª edição do concurso conta com um recorde de 43 países em competição, numa extensa lista que inclui participantes como a Austrália.

