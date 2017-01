Pub

Esta é a segunda reclamação do Presidente eleito dos EUA contra uma empresa local no espaço de um mês

Donald Trump voltou a atacar uma empresa norte-americana no Twitter. O Presidente eleito dos Estados Unidos exigiu à General Motors que começasse a pagar mais taxas pela importação do modelo Chevrolet Cruze ou que passasse a produzir este modelo em solo norte-americano. A reação na bolsa foi imediata e os títulos da dona da Chevrolet estão a cair 0,83% ainda antes da primeira sessão do ano nos EUA.

