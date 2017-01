Pub

Segundo a Reuters o presidente norte-americano terá dado ordens para que a página dedicada às alterações climáticas fosse tirada do ar.

A administração do presidente Donald Trump deu instruções à Agência de Proteção do Ambiente (EPA) para retirar a página dedicada às alterações climáticas do seu site de internet, diz a Reuters, que cita dois funcionários da agência. Este é o mais recente passo dado pelo novo presidente norte-americano para apagar as políticas implementadas pelo seu antecessor, Barack Obama.

