"The Guardian" avança este sábado que o líder da Casa dos Comuns quer vetar presença do presidente norte-americano no Parlamento

Donald Trump terá decidido adiar a visita oficial ao Reino Unido para agosto ou setembro, sendo que o mais provável será deslocar-se apenas quando o Parlamento britânico estiver encerrado para as férias de Verão, noticia o "Guardian".

